Gebäudeversicherung Luzern senkt Versicherungsprämien

Keystone-SDA

Die Gebäudeversicherung Luzern (GVL) hat 2025 einen Gewinn von 24,9 Millionen Franken erzielt. Dank tiefer Schadenkosten und positiver Kapitalerträge sinken die Prämien ab 2026, wie die GVL mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ab dem 1. Januar 2026 reduzierte die GVL die Versicherungsprämie von 0,40 auf 0,38 Promille des Versicherungswertes. Auch der Präventionsbeitrag wird gesenkt. Insgesamt beträgt die neue Gesamtprämie noch 0,51 Promille.

Die GVL blickt auf ein erfolgreiches und «ruhiges» Schadenjahr zurück, wie es im Communiqué hiess. Das risikotragende Kapital stieg von 832 Millionen (2024) auf knapp 895 Millionen Franken.

Der Kanton Luzern blieb laut GVL 2025 weitgehend von grösseren Naturereignissen verschont. Insgesamt wurden rund 700 Elementarschäden mit einer Schadenssumme von rund sechs Millionen Franken verzeichnet.

Die Feuerschäden lagen mit 12,9 Millionen Franken rund 21 Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Schadenssumme um rund 1,3 Millionen Franken. Insgesamt waren 363 Gebäude betroffen, wie die GVL weiter mitteilte.