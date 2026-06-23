Gebrüder Müller übernehmen als Investoren das Spital Münsingen

Keystone-SDA

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Auf dem ehemaligen Spitalareal in Münsingen soll ein regionales Gesundheitszentrum entstehen. Die Glütschbach AG hat das Grundstück erworben, wie sie am Dienstag gemeinsam mit der Inselgruppe und der Gemeinde bekanntgab.

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(Keystone-SDA) Der Kaufvertrag wurde demnach am 22. Juni unterzeichnet. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Hinter der Glütschbach AG stehen die Unternehmer Hans-Ulrich und Christian Müller sowie Alfred Bärtschi. Das geplante Gesundheits- und Begegnungszentrum basiert auf einer Machbarkeitsstudie der Gemeinde Münsingen.

Ziel des 2024 lancierten Projekts ist es, die medizinische Grundversorgung für die rund 110’000 Einwohnerinnen und Einwohner im Einzugsgebiet des Aare-, Gürbe- und Emmentals langfristig zu sichern. Das Akutspital vor Ort war vor drei Jahren von der Inselgruppe geschlossen worden.

Dichte Belegung geplant

Die Machbarkeitsanalyse ergab laut Mitteilung, dass eine wirtschaftlich tragfähige Lösung durch eine dichte Belegung mit medizinischen und medizinnahen Angeboten möglich ist.

Das Betriebskonzept setzt auf ein offenes Netzwerk aus bestehenden und neuen Leistungserbringern, darunter Ärzte, Therapeuten und Pflegefachpersonal. Mehrere Einzelpraxen und Gesundheitsinstitutionen hätten bereits ihr Interesse angemeldet, hiess es.

Gemeinde sichert sich Vorkaufsrecht

Die Gemeinde Münsingen sicherte sich die langfristige Nutzung des Areals gemäss dem vorgesehenen Zweck. Sie behält die Planungshoheit und verfügt über ein Vorkaufsrecht, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Die bisherige Eigentümerin, die zur Insel Gruppe gehörende Spital Netz Bern Immobilien AG, unterstützt die Übergabe der Gebäude sowie den technischen Support. Die Projektleitung wird nun die interessierten Leistungsanbieter kontaktieren, um verbindliche Verträge auszuarbeiten.

Hans-Ulrich Müller ist als Investor unter anderem bekannt, weil er einst die Kartonfabrik Deisswil zum Bernapark umbauen liess. Zusammen mit seinem Bruder Christian und dem Heimberger Unternehmer Alfred Bärtschi gründete er vor 30 Jahren die Glütschbach AG, wie die Tamedia-Portale am Dienstag schrieben. Die Firma hat ihren Namen demnach von einem Gewässer in Uetendorf.