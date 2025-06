Gedenken und Festnahmen an Nawalnys Geburtstag

Keystone-SDA

Mehr als ein Jahr nach dem Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager haben Menschen in Russland zu seinem Geburtstag an ihn erinnert. Bei einem Gedenken in der Millionenstadt Nowosibirsk wurden dem Bürgerrechtsportal OWD-Info zufolge acht Personen festgenommen, die Blumen ablegen wollten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) In Moskau kamen Menschen am Grab des Kremlkritikers zusammen. Mehrere Medien veröffentlichten Videos, die die kleine Gedenkveranstaltung zeigten. Auf den Bildern ist unter anderem Nawalnys Mutter zu erkennen.

Nawalny war der prominenteste Gegner von Kremlchef Wladimir Putin und wäre heute 49 Jahre alt geworden. Der auch durch einen Giftanschlag 2020 mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok geschwächte Nawalny starb am 16. Februar vorigen Jahres unter unklaren Umständen in dem Straflager «Polarwolf» in der Arktisregion.

Seine Witwe, Julia Nawalnaja, kündigte im Exil an, das Werk ihres toten Mannes fortzusetzen. Ihr jüngstes Projekt gemeinsam mit der Organisation Reporter ohne Grenzen ist der Fernsehsender «Zukunft Russlands». Sein Programm soll per Satellit auch Menschen in Russland erreichen.

Gedenkveranstaltung Ende Juni in Berlin geplant

Auf der Plattform X postete Nawalnaja ein Foto von sich und Nawalny. Kein Tag sei vergangen, ohne dass sie an ihn gedacht oder ihm von ihrem Tag habe erzählen wollen, schrieb sie. Ausserdem kündigte sie ein Gedenkkonzert in Berlin am 28. Juni an. Dabei solle auch erstmals ein Preis im Namen des Kremlkritikers verliehen werden. Das unabhängige Internetportal «Meduza» berichtete, dass das Duo Pet Shop Boys der Headliner des Konzerts werde.