Gefälschte Olympia-Gadgets: Firma in Provinz Como angezeigt

Die Finanzpolizei von Como hat eine Firma aufgespürt, die gefälschte Werbeartikel für die Olympischen Winterspiele "Mailand-Cortina 2026" herstellte. Das Unternehmen wurde wegen Produktfälschung angezeigt.

(Keystone-SDA) Die Firma sei im Rahmen des Aktionsplans «Mailand–Cortina 2026» zum Schutz des geistigen Eigentums und zur Bekämpfung des Verkaufs gefälschter Produkte entdeckt worden, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos am Montag.

Die Beamten der Finanzpolizei überwachten unter anderem die wichtigsten Online-Marktplätze, um mögliche Fälschungen wie Gadgets, Kappen oder T-Shirts aufzuspüren. Dabei entdeckten sie mehrere T-Shirts mit einem gefälschten Logo von «Mailand–Cortina 2026». Die Ermittlungen führten zur Identifizierung eines Unternehmens, das im Grosshandel mit Bekleidung tätig ist.

Nach einer Durchsuchung am Firmensitz beschlagnahmten die Finanzbeamten drei Sweatshirts sowie 42 DTF-Drucke, die bereit waren, auf Kleidungsstücke angebracht zu werden. Der Ehepartner des gesetzlichen Vertreters des Unternehmens wurde wegen Produktfälschung der Justizbehörde angezeigt.