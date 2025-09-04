Geiselfamilien protestieren vor Netanjahus Wohnhaus

Keystone-SDA

Angehörige der israelischen Geiseln im Gazastreifen haben vor dem Wohnhaus von Regierungschef Benjamin Netanjahu in Jerusalem ein Ende des Gaza-Krieges und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln gefordert. Am Abend beteiligten sich israelischen Medienberichten zufolge Zehntausende an einer Grosskundgebung, zu der die Mütter zweier im Gazastreifen gefangengehaltener Soldaten aufgerufen hatten.

Netanjahu vergleicht Proteste mit Faschisten

(Keystone-SDA) Netanjahu warf angesichts der anhaltenden Proteste den Demonstranten vor, eine Linie überschritten zu haben, indem sie Strassen blockierten und ihn «täglich mit dem Tod bedrohten», wie er in einer Stellungnahme behauptete. «Ihr redet und handelt wie Faschisten», so Netanjahu. Der Polizei warf er vor, nicht für Ordnung zu sorgen und so eine Eskalation zu ermöglichen.

Mütter von Geiseln fühlen sich im Stich gelassen

Anat Angrest, die Mutter des am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen entführten Soldaten Matan Angrest, sagte zu Netanjahus Stellungnahme, sie wolle ihn daran erinnern, «dass unsere Lieben nicht von einer Armee von Leibwächtern aus der Staatskasse beschützt werden. Stattdessen sind sie von einer Armee von Terroristen umgeben, und sie werden nicht gerettet.»

Angrest warf der Regierung vor, ihre Soldaten zu verraten. «In dieser Woche haben wir den 900. Soldaten begraben. Jetzt geht es weiter mit Reservisten, die zu ihrem dritten und vierten Einsatz gerufen werden, um in Gaza zu kämpfen, über dem Kopf meines Sohnes.»

«Unerträgliche Situation» für Geiselfamilien

Vicky Cohen, die Mutter des am 7. Oktober 2023 in den Küstenstreifen entführten Soldaten Nimrod Cohen, warf der Regierung vor, die Geiseln und ihre Angehörigen im Stich zu lassen. «Es ist ein Verbrechen, was sie uns antun», sagte sie. Die Situation der Geiseln und ihrer Familien sei unerträglich. Auf der abendlichen Kundgebung forderte sie Netanjahu auf, er solle nicht sagen, er sei auf der Seite der Geiseln und ihrer Familien. «Wenn Sie es wirklich wären, wenn es Ihnen etwas bedeutete, wäre mein Sohn zu Hause.»

Gegner der geplanten Eroberung der Stadt Gaza und der Einberufung zehntausender Reservisten hatten bereits seit dem Morgen in Jerusalem protestiert und unter anderem Strassen blockiert.