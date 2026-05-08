Geiselnahme in Bank in Deutschland – keine Hinweise auf Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Geiselnahme in einer Bank im Westen Deutschlands geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen nicht davon aus, dass Kunden der Bank unter den Geiseln sind.

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(Keystone-SDA) Das sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, Jürgen Fachinger, am Mittag. Nähere Angaben zu den Geiseln machte er nicht. Bei einer der Geiseln handelt es sich nach Angaben der Polizei um den Fahrer eines Geldtransporters. «Es gibt keine Hinweise auf Verletzte oder Tote, und wir hoffen, dass es auch so bleibt», sagte der Sprecher.

Spezialkräfte der Polizei seien vor Ort, auch eine Verhandlungsgruppe. «Die Massnahmen laufen jetzt. Es ist nach aussen hin so, als ob sich nicht so viel tut. Aber natürlich laufen unsere Massnahmen. Da können wir auch leider nicht mehr ins Detail gehen», sagte Fachinger. Er äusserte sich nicht dazu, ob Kontakt zu den Geiselnehmern besteht.

Polizei wurde gegen 9.00 Uhr alarmiert

Für die Bevölkerung ausserhalb des abgesperrten Gebiets bestehe keine Gefahr. Innerhalb der Sperrzone befänden sich Bewohner in ihren Häusern, die sie nicht verlassen sollten. Dann gebe es auch für sie keine Gefahr.

Die Polizei wurde gegen 9.00 Uhr über die Tat informiert. Bei der Geiselnahme in der Filiale der Volksbank geht die Polizei von mehreren Tätern und Geiseln aus. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Das Gebiet rund um die Bankfiliale mitten in Sinzig (Rheinland-Pfalz) wurde weiträumig abgesperrt. Sinzig liegt etwa 35 Autokilometer nordwestlich von Koblenz und rund 25 Kilometer südlich von Bonn.

Polizeisprecher: «Lage ist statisch»

«Der Einsatz läuft nach wie vor, die Lage ist statisch. Es handelt sich um eine Geiselnahme, das kann dauern», sagte der Polizeisprecher. Die Polizei bat ausserdem darum, keine ungeprüften Informationen über die sozialen Medien zu verbreiten.

Im Pfarrheim St. Peter wurde am Mittag eine Rettungsstation aufgebaut, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor Ort berichtete. Es wurden rollbare Liegen vorbereitet. Vor dem improvisierten Lager standen Autos des Katastrophenschutzes Ahrweiler und des DRK. Einsatzkräfte bereiteten sich auf den Ernstfall vor. Einem Sprecher zufolge handelte es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme. Er sprach von einem Verbands- beziehungsweise Behandlungsplatz.