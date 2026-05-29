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Geisterfahrer fährt unfallfrei von Beckenried nach Stans

Keystone-SDA

Ein Autofahrer ist am Freitag im Kanton Nidwalden in der falschen Fahrtrichtung auf der Autobahn A2 unterwegs gewesen. Trotz des dichten Verkehrs kam es zu keinem Unfall.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 85-Jährige fuhr kurz nach 9 Uhr in Beckenried auf die Autobahn. Dabei benutzte er die wegen einer Baustelle gesperrte Einfahrt Richtung Süden. Als er seinen Irrtum bemerkte, wendete er. Anstatt die A2 in Beckenried wieder zu verlassen, habe er die Fahrt Richtung Norden fortgesetzt, teilte die Kantonspolizei mit.

Der Geisterfahrer fuhr so über eine Distanz von rund sechs Kilometer bis nach Stans. Es blieb nach Angaben der Polizei trotz des dichten Gegenverkehrs bei Beinahekollisionen. In Stans Süd verliess der Senior die Autobahn und wurde dort von einer Polizeipatrouille in Empfang genommen. Er musste seinen Führerausweis abgeben.

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