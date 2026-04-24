Gelähmter Arnaud Robert wird mit Podcast Journalist des Jahres

Keystone-SDA

Bei den Swiss Press Awards wurde Arnaud Robert am Freitagabend zum Journalisten des Jahres 2026 gekürt. Der querschnittsgelähmte Romand hatte seinen inneren Kampf in einem Podcast dokumentiert. Fotograf des Jahres wurde Mario Heller.

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(Keystone-SDA) Robert ist seit einem Sturz querschnittsgelähmt. Eine Teilnahme an einer Studie im Lausanner Spital könnte ihm mehr Beweglichkeit in den Armen zurückgeben. Im RTS-Podcast «Mon corps électrique» thematisiert er sein Dilemma, was ihm den Award als Journalist des Jahres einbrachte.

Bereits 2020 räumte er einen Award in der Kategorie Text ab, als er in seiner «Toilettenrevolution» um die Welt reiste, um über Menschen und ihren Bezug zum stillen Örtchen zu berichten.

Neben ihm Mario Heller von der Republik – ausgezeichnet zum Fotografen des Jahres. In den letzten zwei Jahren klassierte er sich jeweils auf dem dritten Platz in der Kategorie Ausland. Nun heimste er mit einem Bild einer Soldatin in der estnischen Grenzstadt Narva im dritten Anlauf den Award ein.