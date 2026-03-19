Gelder für den Wiederaufbau in der Mesolcina GR bewilligt

Keystone-SDA

Die Bündner Regierung bewilligt der Gemeinde Lostallo einen Kantonsbeitrag in der Höhe von maximal rund 511'000 Franken. Damit soll landwirtschaftliche Infrastruktur wiederaufgebaut werden, die im Sommer 2024 zerstört wurde.

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(Keystone-SDA) Die Gewährung des Kantonsbeitrags setze die Zusicherung eines entsprechenden Bundesbeitrags in der Höhe von 39 Prozent der Gesamtkosten voraus, teilte der Kanton am Donnerstag mit.

Das Unwetter vom 21. Juni 2024 verursachte in der Mesolcina erhebliche Schäden. Davon betroffen war auch landwirtschaftliche Infrastruktur in den Gemeinden Roveredo, Grono, Cama, Lostallo, Soazza und Mesocco.

Für die Wiederherstellung dieser Infrastruktur übernahm die Gemeinde Lostallo die Funktion einer Zahlstelle für die Region und richtete ein separates Konto für die Verbuchung aller Rechnungen ein.