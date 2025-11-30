Gemeinde Buchrain LU kann das Dorfzentrum erneuern

Keystone-SDA

In Buchrain LU kann das Dorfzentrum erneuert werden. Die Stimmberechtigten haben dazu am Sonntag die Weichen gestellt.

(Keystone-SDA) Alle drei zu diesem Geschäft gehörenden Vorlagen wurden gutgeheissen. Der Ja-Stimmenanteil betrug rund 70 Prozent, wie die Gemeindekanzlei am Sonntag mitteilte.

Es handelte sich dabei um den Bebauungsplan (1430 zu 584 Stimmen), die Übertragung eines Grundstücks vom Verwaltungs- in das Finanzvermögen (1429 zu 551 Stimmen) und um einen Baukredit von 21 Millionen Franken (1359 zu 607 Stimmen). Die Stimmbeteiligung betrug 47,7 Prozent.

Buchrain fehlt seit Jahrzehnten ein attraktives Dorfzentrum. Ungenutzte Flächen, Parkplätze und ein Gemeindehaus, das saniert werden müsse, prägten das Bild, erklärte der Gemeinderat in seiner Abstimmungsbotschaft. Die Zukunft des traditionsreichen Gasthofs Adler sei ungewiss.

Nun will die Gemeinde zusammen mit Investoren das Zentrum aufwerten. Geplant ist ein neues Dienstleistungszentrum, in dem die Gemeindeverwaltung, Räume für die Tagesschule, eine Biblio- und Ludothek sowie eine Arztpraxis untergebracht werden sollen. In diesem und weiteren Gebäuden sollen rund hundert neue Wohnungen geschaffen werden. Der Gasthof Adler soll modernisiert werden, auch ein Dorfpark und ein Chilbiplatz sind vorgesehen.