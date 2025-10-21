Gemeinde Emmen garantiert Betrieb des «Le Théâtre» bis Juni 2026

Die Gemeinde Emmen übernimmt ab 1. Januar 2026 die Verantwortung für den Betrieb des Kultur- und Kongresszentrums Gersag (KKG). Bis vorerst am 30. Juni sollen bereits geplante Veranstaltungen unter dem bisherigen Namen "Le Théâtre" stattfinden.

(Keystone-SDA) Die Betriebsleitung sowie ein Grossteil der bisherigen Belegschaft bleiben dem Haus erhalten, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde vom Dienstag hiess.

Ein neues Betriebskonzept soll ab Juli 2026 vorliegen. Dafür arbeite die Gemeinde «mit Hochdruck». Ende September fand ein erster Workshop statt, an dem gemäss Mitteilung interessierte Akteure aus Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft teilnahmen.

Als Leitlinie für die zukünftige Rolle und Ausrichtung des Hauses erarbeitete der Gemeinderat zudem ein «Zielbild».

Ausschreibung ohne Ergebnis beendet

Im Juni hatte Emmen die Pacht des KKG neu ausgeschrieben. Die bisherigen Pächter, welche das Musicaltheater «Le Théatre» und das Restaurant «Prélude» betreiben, ziehen sich Ende Jahr zurück. Die Gemeinde beendete die öffentliche Ausschreibung im September ohne Ergebnis. Das einzige eingegangene Bewerbungsdossier genügte den Anforderungen nicht. Die Gemeinde kündigte darauf einen «Plan B» an, der nun eine Übergangslösung hervorbrachte.