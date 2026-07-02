Gemeinde Köniz kauft Hotel-Restaurant Sternen

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Köniz kauft für 2,7 Millionen Franken das Hotel-Restaurant Sternen an der Schwarzenburgstrasse. Das Areal sei strategisch wichtig, identitätsstiftend und prägend für das Ortsbild.

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(Keystone-SDA) Der Kaufpreis wird über einen Rahmenkredit finanziert, den die Stimmberechtigten im Jahr 2024 bewilligt hatten, wie die Gemeinde am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Durch den Erwerb vergrössere sich der Handlungsspielraum bei der Gestaltung des Zentrums. Das Gebäude solle nach Möglichkeit erhalten bleiben.

Das bestehende Pachtverhältnis läuft Ende 2026 aus, da der aktuelle Pächter keine Verlängerung wünscht. Der Gemeinderat prüft derzeit verschiedene Optionen für den weiteren Betrieb der Liegenschaft, wie es weiter hiess. Offen sei unter anderem, ob die Gemeinde das Areal im Baurecht abgeben oder als Eigentümerin verpachten werde.

Der Gemeinderat befürworte eine gastronomische Nutzung. Der Betrieb habe das Potenzial, das Zentrum spürbar zu beleben.