Gemeinde Kerns behält Schule Melchtal als Basisstufe bei

Keystone-SDA

Der Gemeinderat von Kerns OW vollzieht eine Kehrtwende zur Zukunft der Aussenschule Melchtal: Statt der angekündigten Schliessung auf das Schuljahr 2027/28, soll die Schule von da an als Basisstufe erhalten bleiben.

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(Keystone-SDA) Dadurch soll der Schulstandort seine Funktion als «für das gesellschaftliche Leben wichtige Drehscheibe» beibehalten, wie der Gemeinderat am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Ausserdem können die jüngsten Schülerinnen und Schüler weiterhin von einem kürzeren Schulweg profitieren. Bei einer Schliessung des Standorts hätten sie die Schulzeit ab dem Kindergarten in Kerns verbracht, wohin sie das Postauto bringen sollte.

Somit bleiben die Kinder künftig bis zur 2. Klasse in Melchtal und besuchen ab der 3. Klasse die Schule im Dorf Kerns. Dies gewährleiste an beiden Standorten «die notwendige Stabilität» mit den zu erwartenden Schülerzahlen, wie es weiter hiess.

Die Gemeinde spare so jährlich 197’000 Franken. Bei einer kompletten Schliessung wären es 440’000 Franken gewesen.

Abriss des Schulhauses drängt sich auf

Der Gemeinderat hatte die vorgesehene Schliessung im September 2025 mit den rückläufigen Geburtenzahlen auf dem ganzen Gemeindegebiet begründet. Seither habe er mit der Interessengemeinschaft Schule Melchtal, den Ortsparteien, der Schule und der Bevölkerung Gespräche geführt und «erweiterte Entscheidungsgrundlagen» erarbeitet.

Wie der Gemeinderat festhielt, habe sich die Ausgangslage im Grundsatz nicht verändert. Die Weiterführung der Basisstufe sei jedoch ein legitimer Kompromiss, um den «vielschichtigen Anforderungen» an die Schulen der Gemeinde sowie den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden.

Offen bleibt die Frage, wie es mit den Räumlichkeiten der Aussenschule weitergeht. Der Instandhaltungs- und Sanierungsbedarf rund um das Schulhaus Melchtal falle mit 6,7 Millionen Franken deutlich teurer aus als bisher angenommen. Die Gemeinde will deshalb verschiedene Optionen prüfen. Darunter ist auch die Miete von Räumen für den Betrieb der Basisstufe. Ein Abriss des Schulhauses dränge sich auf.