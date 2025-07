Gemeinde Schwyz soll besser vor Hochwasser geschützt werden

Der Bezirk Schwyz hat ein Hochwasserschutzprojekt am Dorfbach in der Gemeinde Schwyz zur Bewilligung eingereicht. Die Umsetzung erfolge in Koordination mit der Sanierung der Dorfbachstrasse, teilte der Bezirk Schwyz am Donnerstag in einem Communiqué mit.

(Keystone-SDA) Am Dorfbach in Schwyz gibt es an mehreren Stellen ungenügende Hochwasserschutzmassnahmen. Im Abschnitt Sagirain plant der Bezirk Schwyz in enger Abstimmung mit der Sanierung der Dorfbachstrasse die Behebung dieses Defizits, wie er mitteilte.

Das Hochwasserschutzprojekt am Dorfbach gliedere sich aufgrund der «komplexen Rahmenbedingungen» in mehrere Teilprojekte und Etappen.

Ein Teilprojekt beim Restaurant Mythen befindet sich bereits in Ausführung, parallel zur Sanierung der Dorfbachstrasse durch die Gemeinde. Direkt oberhalb schliesst der Abschnitt Sagirain an, einer von sechs Abschnitten im Oberlauf des Dorfbachs.

Dieser Abschnitt soll nun vorgezogen und im Winter 2025/26 durch den Bezirk realisiert werden. Durch die zeitlich abgestimmte Umsetzung von Hochwasserschutz und Strassensanierung können Synergien genutzt und die verkehrstechnischen Einschränkungen auf ein notwendiges Minimum reduziert werden, hiess es weiter.