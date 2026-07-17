Gemeinde Weggis LU kauft Hotel Viktoria für 3,2 Millionen Franken

Keystone-SDA

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Die Gemeinde Weggis LU hat das Hotel-Restaurant Viktoria für rund 3,2 Millionen Franken gekauft. Der Liegenschaft am Dorfplatz komme langfristig eine wichtige Rolle in der Zentrumsentwicklung zu, wie es in einer Mitteilung vom Freitag hiess.

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(Keystone-SDA) Das 1859 errichtete Hotel-Restaurant befindet sich in unmittelbarer Nähe des Alten Schulhauses und weiterer Liegenschaften, die bereits der Gemeinde gehören. Es steht auf zwei Grundstücken: Eins davon beherbergt das fünfgeschossige Hauptgebäude, das andere Parkplätze, Wiese und Kleingebäude. Die von der Gemeinde erworbenen Parzellen sind total 1854 Quadratmeter gross.

«Vorerst» soll der Gastbetrieb weitergeführt werden, schrieb die Gemeinde weiter. Heisst: In den nächsten zehn bis fünfzehn Jahre bleibe der beliebte Treffpunkt erhalten. Was danach mit dem Traditionshaus passiert, sei noch offen. Das weitere Vorgehen für eine Zentrumsentwicklung müsse sorgfältig geplant sein.

Die Gemeinde habe die vergangenen Monate mit der bisherigen Eigentümerin, der Aktiengesellschaft Hotel Viktoria Weggis, Verhandlungen geführt und nun erfolgreich abgeschlossen. Die bisherige Pächterfamilie führe den Betrieb bis Ende Jahr weiter.