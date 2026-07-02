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Gemeinde Wohlen plant Investitionen von über 50 Millionen Franken

Keystone-SDA

Der Gemeinderat von Wohlen hat für die Jahre 2027 bis 2031 Investitionen von über 50 Millionen Franken verabschiedet, wie er am Donnerstag mitteilte. Aufgrund der grossen Vorhaben muss die Berner Gemeinde in den nächsten Jahren neue Schulden machen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Geld fliesst vor allem in Schulanlagen, Erschliessungen sowie in Abwasser- und Wasserleitungen. Weil diese Bauprojekte sehr kostenintensiv seien, könne die Gemeinde sie nicht aus eigenen Mitteln finanzieren.

Gemäss dem Finanzplan ist deshalb bis Ende 2031 die Aufnahme von Fremdmitteln im Umfang von über 28 Millionen Franken nötig, wie der Gemeinderat in seiner Mitteilung weiter ausführte.

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