Gemeindeinitiative will die Bildungskommission in Bremgarten zurück

Keystone-SDA

Nach Abgängen an der Volksschule in Bremgarten bei Bern fordert eine Gemeindeinitiative die Bildungskommission zurück. Das Initiativkomitee hat das entsprechende Volksbegehren am Dienstag mit 438 Unterschriften eingereicht.

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(Keystone-SDA) Die Initiantinnen und Initianten der FDP sehen diese Unterschriften als Ausdruck der «wachsenden Unzufriedenheit und Sorge um die aktuelle Situation an der Volksschule», wie sie am Mittwoch mitteilten. Personelle Abgänge in den vergangenen zehn Monaten hätten den Schulbetrieb belastet, zuletzt hätten im April weitere Lehrpersonen gekündigt.

Die Initiative fordert die Wiedereinführung einer Bildungskommission. Diese solle die Verbindung zwischen Schule, Politik und Bevölkerung verbessern und «insbesondere in Krisensituationen eine breiter abgestützte Führung sicherstellen», teilte das Komitee weiter mit.

Für das Zustandekommen einer Gemeindeinitiative in Bremgarten bei Bern sind 320 Unterschriften nötig. Der Gemeinderat muss das Ansinnen nun innerhalb von acht Monaten der Gemeindeversammlung zur Abstimmung vorlegen.

Hintergrund der Initiative ist eine umstrittene Strukturreform im Bildungswesen. Die Gemeindeversammlung hatte die ursprüngliche Bildungskommission Ende 2023 abgeschafft. Zahlreiche Lehrpersonen verliessen daraufhin die Schule, eine Schulleiterin wurde freigestellt und die zuständige Gemeinderätin trat zurück.