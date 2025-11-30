Gemeinden Bauma und Rüti beschliessen Feuerwerksverbot

Keystone-SDA

In Bauma und Rüti wird künftig nur noch mit Vulkanen und "Sünneli" gefeiert: Die Stimmberechtigten in diesen beiden Gemeinden haben dem Verbot von lärmigem Feuerwerk zugestimmt.

(Keystone-SDA) Der Ja-Stimmenanteil in Bauma betrug 56,4 Prozent. 1025 Einwohnerinnen und Einwohner stimmten für das Verbot, dagegen waren 791. In Rüti erreichte der Ja-Anteil 59,69 Prozent. Dort stimmten 2205 Stimmberechtigte dafür, 1489 dagegen.

Auch andere Gemeinden haben genug von der Knallerei. Ein Verbot von lärmigem Feuerwerk beschlossen haben unter anderem bereits Hombrechtikon, Bubikon, Gossau, Dürnten, Oetwil am See und Affoltern am Albis.

Auch auf Bundesebene ist lärmiges Feuerwerk ein Thema. Die «Feuerwerksinitiative» fordert ein landesweites Verbot von privat gezündeten Böllern und Raketen. Abgestimmt wird im kommenden Jahr.