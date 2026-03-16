Gemeinden sollen Geometerauftrag nicht neu ausschreiben müssen

Keystone-SDA

Gemeinden, die mit ihrem Geometer zufrieden sind, sollen den Auftrag nicht mehr zwingend alle acht Jahre neu ausschreiben müssen. Stattdessen soll der Vertrag jeweils um vier Jahre verlängert werden können. Das hat der bernische Grosse Rat am Montag beschlossen.

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(Keystone-SDA) Weiter sollen Gemeinden, die mit ihrem Geometerbüro nicht zufrieden sind, den Vertrag auflösen können. In der Ratsdebatte wurde klar, dass der Wettbewerb bei den regelmässigen Ausschreibungen der Aufträge nicht überall spielt. In vielen Gemeinden bewerbe sich jeweils nur ein Büro, hielten verschiedene Votantinnen und Votanten fest.

Es dränge sich auf, das Wahlverfahren für die Geometerbüros zu überarbeiten, fand auch Regierungsrätin Evi Allemann (SP). Allerdings hätte die Regierung lieber nur einen Prüfauftrag entgegengenommen. Der Grosse Rat aber überwies den Vorstoss als verbindliche Motion mit 88 zu 50 Stimmen bei 3 Enthaltungen.