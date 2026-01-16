Gemeindepräsident von Crans-Montana tritt aus OK der Ski WM zurück

Bürgermeister von Crans-Montana tritt aus dem Organisationskomitee der Ski-Weltmeisterschaften zurück Keystone-SDA

Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans Montana VS, tritt aus dem Organisationskomitee (OK) der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Crans-Montana 2027 zurück. Die Bewältigung der Krisensituation nach der Brandkatastrophe erfordere seine ganze Kraft.

(Keystone-SDA) Die Gemeinde Crans-Montana teilte am Freitag mit, Féraud habe den Gemeinderat und den Vorstand der Communes de Crans-Montana (ACCM), dem Gremium, das die Vertreter der Behörden im Organisationskomitee der Ski-Weltmeisterschaften benennt, über seine Rücktrittsabsicht informiert. Féraud wolle sich voll und ganz dem Vorsitz der Gemeinde und «der Bewältigung der durch die Tragödie vom 1. Januar 2026 ausgelösten Krisensituation widmen», hiess es in der Mitteilung der Gemeinde.

«Die Bewältigung der Krisensituation sowie die Führung der laufenden Geschäfte der Gemeinde erfordert meine ganze Kraft» , schrieb Féraud. «Aus diesem Grund habe ich beschlossen, aus dem Organisationskomitee der Ski-Weltmeisterschaften auszutreten. Ich danke dem Organisationskomitee für seine bemerkenswerte Arbeit unter den seit dem 1. Januar besonders schwierigen Bedingungen. Meine Priorität ist es, alles zu tun, damit die Familien der Opfer Antworten erhalten und die Justiz die Verantwortlichkeiten jedes Einzelnen feststellen kann», erklärte Nicolas Féraud bei der Einreichung seines Rücktritts.

Der Gemeinderat von Crans-Montana hat den Rücktritt von Féraud zur Kenntnis genommen. Der ACCM schlägt dem Organisationskomitee der Skiweltmeisterschaften Sébastien Rey, zuständig für Sport, als Nachfolger von Féraud zum Vizepräsidenten des Komitees vor.