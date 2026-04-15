Gemeindepräsident von Poschiavo tritt nach acht Jahren zurück

Keystone-SDA

Der derzeitige Gemeindepräsident von Poschiavo, Giovanni Jochum, wird nicht für eine dritte Amtszeit kandidieren. Dies bestätigte er Keystone-SDA. Der 62-Jährige ist seit 2019 im Amt und wird seine Karriere in der Kommunalpolitik Ende 2026 beenden.

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(Keystone-SDA) Seit 2018 sitzt Jochum als Mitglied der FDP auch im Kantonsparlament. Im Juni wird er sich in Chur für eine weitere Amtszeit bewerben. Dies, obwohl ihm der Verzicht auf das Amt des Gemeindepräsidenten Stimmen kosten könnte.

Indem er seinen Rücktritt bereits jetzt bestätigt, möchte Jochum den Parteien und der Bevölkerung genügend Zeit geben, einen Nachfolger zu finden. Die Frist für die Einreichung der Kandidaturen läuft am 3. August ab, die Wahlen finden am 27. September statt. Vor vier Jahren hatte sich ausser Jochum niemand für das Amt beworben.

Jochums Wahl im Jahr 2018 wurde als politisches Erdbeben für das italienischsprachige Tal beschrieben. Mit über 62 Prozent der Stimmen hatte er den damaligen Gemeindepräsidenten Alessandro Della Vedova geschlagen. Die Wahl des Liberalen hatte einen 80-jährigen Zyklus unterbrochen, in dem der Gemeindepräsident stets der CVP (heute Mitte) angehörte.