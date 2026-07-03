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Gemeindepräsidentin von Altbüron LU tritt per sofort zurück

Keystone-SDA

Die Gemeindepräsidentin von Altbüron LU, Heidy Koffel-Bieri (FDP), ist am Montag mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Sie habe sich aufgrund der Entwicklungen der letzten Woche zu diesem Schritt entschieden, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Über den sofortigen Rücktritt haben verschiedene Medien berichtet. Nach Angaben der Gemeinde wollte Koffel zunächst auf Ende Jahr zurücktreten. Sie habe wegen Beleidigungen und persönlichen Angriffen die Notbremse ziehen müssen, erklärte sie gegenüber dem Willisauer Bote und der Luzerner Zeitung.

Die laufenden Geschäfte des Gemeindepräsidiums übernimmt Vizepräsident Faik Fetahi (FDP). Wann die Ersatzwahl stattfindet, war am Freitag noch nicht bekannt.

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