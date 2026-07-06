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Gemeindepräsidentin von Greifensee wird oberste Gemeindepräsidentin

Keystone-SDA

Die Gemeindepräsidentin von Greifensee, Monika Keller, ist zur neuen Präsidentin des Verbands der Gemeindepräsidien des Kantons Zürich gewählt worden. Nach 12 Jahren gab Jörg Kündig das Amt ab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ohne Gegenstimme und ohne Gegenkandidatur wurde die neue Verbandspräsidentin am Freitag gewählt, wie der Verband der Gemeindepräsidien (GPV) am Montag mitteilte.

Die 57-jährige Gemeindepräsidentin aus Greifensee ist seit 2022 Mitglied im Leitenden Ausschuss des Verbands und seit zwölf Jahren Gemeindepräsidentin. Seit 2023 ist sie Kantonsrätin und arbeitet an der ETH als Beraterin bei Konflikten am Arbeitsplatz.

Keller wollte für die FDP in den Regierungsrat, hatte bei der Nominationsversammlung Ende Juni aber keinen Erfolg. Die Partei nominierte – neben Nationalrat Andri Silberschmidt – den Landwirten Martin Huber.

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