Gemeindepräsidentin von Hünenberg ZG tritt nicht zur Wiederwahl an

Die Gemeindepräsidentin von Hünenberg ZG, Renate Huwyler (Mitte), tritt bei den Gesamterneuerungswahlen am 4. Oktober 2026 nicht mehr an. Sie ist seit 2007 Mitglied des Gemeinderats, den sie seit 2019 präsidiert.

(Keystone-SDA) Ihr Entscheid, nach so vielen Amtsjahren nicht mehr zur Wahl anzutreten, sei schon länger klar gewesen, hiess es am Freitag in einer Mitteilung der Gemeinde.

Huwyler wolle sich ab 2027 wieder Familienprojekten widmen können und die kreative und sportliche Freizeit geniessen. Ihr letztes Amtsjahr habe sie «voller Elan» in Angriff genommen.

Vor ihrer Zeit im Gemeinderat war sie bereits vier Jahre lang in der Rechnungsprüfungskommission tätig.