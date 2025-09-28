Gemeindepräsidium in Menznau LU bleibt bei der Mitte
Der neue Gemeindepräsident von Menznau LU heisst Martin Schwegler. Der Mitte-Politiker setzte sich am Abstimmungssonntag gegen den SVP-Kandidaten Patrick Krummenacher durch.
(Keystone-SDA) Schwegler erhielt 703 Stimmen, sein Gegenkandidat Krummenacher vereinigte 564 Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung betrug laut Gemeindeangaben 61,0 Prozent.
Zur Ersatzwahl kam es, weil der aktuelle Gemeindepräsident Adrian J. Duss-Kiener (Mitte) seinen Rücktritt per 30. November ankündigte. Er führte die Drei-Dörfer-Gemeinde seit dem 1. Januar 2011.
Schwegler war von 2005 bis 2012 Präsident der kantonalen CVP (heute Mitte).