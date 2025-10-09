Gene Simmons nach Unfall: «schlechter Fahrer» – bin aber OK

Keystone-SDA

Gene Simmons von der US-Hardrockband Kiss ("I Was Made For Loving You") ist auf dem kalifornischen Küstenhighway bei Malibu mit seinem Auto verunglückt. Der 76-Jährige habe der Polizei erzählt, er sei am Steuer ohnmächtig geworden und in ein geparktes Fahrzeug gefahren, berichtete der US-Sender NBC. Der Rockveteran wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auf der Plattform X versicherte er seinen Fans, dass es ihm gut gehe. Es sei nur ein kleiner Blechschaden entstanden. So etwas würde "schlechten Autofahrern", zu denen er gehöre, eben passieren.

(Keystone-SDA) Die Ehefrau des Rockers, Shannon Tweed, teilte laut NBC einen Tag nach dem Unfall mit, dass sich Simmons zu Hause erhole. Die Ärzte hätten vor Kurzem seine Medikamente umgestellt, führte sie demnach weiter aus.

Für Mitte November hat Kiss ein dreitägiges Event in Las Vegas, unter anderem mit Simmons, Paul Stanley und Tommy Thayer, angekündigt. Im Rahmen von «KISS Army Storms Vegas» stehen demnach Bühnenauftritte, Interviews und Begegnungen der Musiker mit Fans an.