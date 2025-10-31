Geneva Film Festival mit Bundesrätin Baume-Schneider eröffnet

Keystone-SDA

Das Geneva International Film Festival (GIFF) ist am Freitag in Anwesenheit von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eröffnet worden. Bis zum 9. November werden unter anderem der britische Regisseur Stephen Frears und der US-Drehbuchautor Alan Ball zu Gast sein.

(Keystone-SDA) «Es gibt sicherlich nur am GIFF die Möglichkeit, in derselben Woche nahtlos von einem Film über Betty Bossi zu einem Eintauchen in die Herausforderungen der neuen Technologien überzugehen», sagte Kulturministerin Baume-Schneider bei der Eröffnungszeremonie.

Anschliessend konnten die Zuschauer die Schweizer Premiere des Films «L’Inconnu de la grande arche» von Stéphane Demoustier sehen, der das unbekannte Schicksal von Johan Otto von Spreckelsen, des dänischen Architekten der Grande Arche de la Défense in Paris, nachzeichnet.

Während der zehn Tage der 31. Ausgabe wird das Geneva International Film Festival aktuelle internationale Filme zeigen und auszeichnen. Zu den Ehrengästen gehören der Filmregisseur Frears, der den Film & Beyond Award erhalten wird, und der Drehbuchautor Ball.