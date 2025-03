Genfer SP-Stadtpräsidentin Christina Kitsos liegt in Führung

Keystone-SDA

Die Genfer SP-Stadtpräsidentin Christina Kitsos liegt am Sonntag im ersten Wahlgang in Führung, hat aber nicht das absolute Mehr erreicht. Gemäss den vorläufigen Ergebnisse ist die Linke auf bestem Weg, ihre vier Sitze in der fünfköpfigen Stadtregierung zu halten.

(Keystone-SDA) Kitsos erhielt 16’717 Stimmen aus der brieflichen Wahl, was rund 95 Prozent der Wahlberechtigten entspricht. Das absolute Mehr bei den Stadtratswahlen liegt bei 18’371.

Auf Kitsos folgen mit deutlichem Abstand der Grüne Alfonso Gomez (bisher) mit 14’418 und Joëlle Bertossa (SP) mit 13’732 Stimmen. Auf Platz vier liegt die Mitte-Kandidatin Marie Barbey-Chappuis (bisher) mit 12’419 Stimmen, gefolgt von Marjorie de Chastonay (Grüne) mit 12’411 Stimmen. An der Verteilung der fünf Sitze in der Genfer Stadtexekutive würde sich somit nichts ändern.

Den vorläufigen Resultate zufolge hat die FDP-Kandidatin Natacha Buffet-Desfayes den Sprung in die Regierung nicht geschafft. Sie liegt mit 10’964 Stimmen auf dem sechsten Platz.