Genferinnen und Genfer haben Laufschuhe und Kostüme montiert

Keystone-SDA

Mehrere tausend Läuferinnen und Läufer sind am Samstagabend die traditionelle Marmite-Strecke in Genf gelaufen. Dieser nicht-kompetitive Teil des zweitägigen Escalade-Laufs lockt verkleidete Teilnehmende aller Altersgruppen an.

(Keystone-SDA) Hasen gefolgt von Karotten, aufblasbare Dinosaurier und auch menschengrosse Schoggiriegel starteten fröhlich in die Nacht. Die als Zeichentrickfiguren, Tic-Tac-Packungen oder leuchtende Wolken verkleideten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen unter Blitzlichtgewitter und Trommelwirbel bis zur Ziellinie.

Die diesjährige 47. Ausgabe des Escalade-Laufs verzeichnete einen Rekord: 59’712 Personen haben sich angemeldet, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Die Anmeldungen waren auf 60’000 begrenzt, wovon 6000 Startnummern für den Marmite verfügbar waren.

Die Rennen werden am Sonntag fortgesetzt. Unter anderem wird Jimmy Gressier, Weltmeister im 10-Kilometer-Lauf, gegen den Europameister über dieselbe Distanz, Dominic Lobalu, antreten. Der «Course de l’Escalade», gilt als der meistbesuchte Laufwettbewerb der Schweiz.