George Clooney: «Ich fahre immer Zug»

Keystone-SDA

Hollywood-Star George Clooney hat von häufigen Zugfahrten erzählt. "Ich nehme sehr häufig den Zug zwischen London und Paris. Und ich bin bestimmt alle zwei Wochen mit dem Zug von Aix-en-Provence nach Paris unterwegs", sagte er der F.A.S. (Wochenendausgabe). "Ich fahre immer Zug." Der Schauspieler ("Ocean's Eleven", "Syriana") lebt mit seiner Familie - der Menschenrechtsanwältin Amal Clooney und den achtjährigen Zwillingen Ella und Alexander - auf einem Bauernhof in Frankreich.

(Keystone-SDA) Im Zug erkannt zu werden, sei kein Problem: «Ach, manchmal sagen Leute «Hallo». Die reden ganz normal mit uns», berichtete er. Der 64-Jährige ist seit Freitag auf Netflix im Film «Jay Kelly» zu sehen – unter anderem im Zug.