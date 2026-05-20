Gericht Dietikon verurteilt Hunde-Entführer zu 20 Monaten bedingt

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Dietikon hat den Entführer der Schosshunde Quentin und Qamar zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt. Der 32-jährige Norweger wurde wegen mehrfacher versuchter Erpressung schuldig gesprochen.

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(Keystone-SDA) Zusätzlich zur bedingten Freiheitsstrafe erhielt der Informatiker einen Landesverweis von sechs Jahren. Der Beschuldigte selber fehlte beim Prozess. Die Verhandlung wurde deshalb ohne ihn durchgeführt.

Der Norweger soll zusammen mit zwei Komplizen die Bolonkas eines Ex-Politikers aus Schlieren nach Polen entführt entführt haben. Nach rund zwei Wochen konnten die Tiere dort befreit werden. Der 61-jährige Hundehalter war am Prozess anwesend – inklusive seiner Lieblinge, die in den Saal durften und auf seinem Schoss sassen.