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Gericht in Bülach verurteilt gewalttätigen Mann zu Freiheitsstrafe

Keystone-SDA

Ein 31-jähriger Mann hat seine schwangere Partnerin mehrfach geschlagen, gewürgt und sexuell genötigt. Das Bezirksgericht Bülach verurteilte ihn am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wovon er 6 Monate absitzen muss.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nur wenn er sich in den nächsten drei Jahren etwas zu Schulden kommen lässt, muss er auch die übrigen 24 Monate ins Gefängnis. Von einer Landesverweisung sah das Gericht ab. «Sie müssen gewaltig an sich arbeiten», sage der Richter bei der Urteilseröffnung zum Beschuldigten.

Zwischen September 2022 und März 2024 verübte der Beschuldigte laut Anklageschrift eine Reihe schwerer Übergriffe an seiner damaligen Partnerin. Unter anderem habe er sie gewürgt, bis sie bewusstlos war, ihr eine Rippe gebrochen und sie zum Oralverkehr gezwungen. Erstellt sei dies durch Aussagen der Schwester der Geschädigten und Spitalberichte, sagte der Richter.

Das Bezirksgericht Bülach sprach den Beschuldigte wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Nötigung, mehrfacher Körperverletzung und mehrfacher Tätlichkeiten schuldig. Laut eines vom Gericht beantragten psychologischen Gutachtens war der Mann voll schuldfähig.

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