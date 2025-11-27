Gesamtkonzept für Entwicklungsschwerpunkt Willisau beschlossen

Willisau LU soll sich wirtschaftlich innerhalb gewisser Leitplanken weiterentwickeln. Für den dortigen Entwicklungsschwerpunkt ist deswegen für die nächsten 30 Jahre ein Gesamtkonzept beschlossen worden.

(Keystone-SDA) An dem Vorhaben beteiligt sind der Kanton Luzern und die Stadt Willisau, die kantonale Wirtschaftsförderung sowie der Gemeindeverband Region West. Mit dem Gesamtkonzept werde die Grundlage für eine nachhaltige Siedlungs- und Verkehrsentwicklung im kantonalen Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Willisau geschaffen, teilten sie am Donnerstag mit.

Der ESP Willisau erstreckt sich grösstenteils entlang der Umfahrungsstrasse. Er deckt die Gebiete Rossgassmoos, Menznauerstrasse, Ettiswilerstrasse und Wydenmatt ab.

Das Gebiet habe sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert, hiess es in der Mitteilung. Viele Unternehmen hätten sich angesiedelt, und die Entwicklung werde weitergehen.

Das Gesamtkonzept sieht sowohl eine städtebauliche Aufwertung des Gebietes wie auch eine Verdichtung vor. Die Flächen sollen effizient genutzt werden, hiess es in der Mitteilung. Zudem solle die erwartete Verkehrszunahme vor allem durch den öffentlichen Verkehr sowie den Velo- und Fussverkehr bewältigt werden.

Im ESP sollen sich Firmen aus unterschiedlichen Branchen niederlassen. Für die Teilgebiete seien passende Nutzungen definiert worden, hiess es in der Mitteilung. Genannt wurden etwa ein Mischquartier, eine Geschäftsmeile, eine Handwerkermeile sowie ein Industriegebiet.