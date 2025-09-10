Geschädigte äussern Unverständnis nach Brandserie in Elgg ZH
Die Opfer der Brandserie in Elgg ZH haben am Mittwoch am Bezirksgericht Winterthur ihr Unverständnis geäussert. Die Beschuldigte konnte ihre Fragen nicht beantworten, sagte aber, dass sie das nicht gewollt hatte.
(Keystone-SDA) Eine Geschädigte erzählte, dass sie zweimal aus dem Haus rennen musste, «ich bin immer noch am verarbeiten». Andere fragten die Beschuldigte, warum sie beim grossen Brand nicht geholfen habe oder wie sie sich gefühlt habe, als sie die Evakuierten gesehen hatte.
Die 45-Jährige konnte die Fragen ihrer Nachbarn kaum beantworten, verwies auf fehlende Erinnerung und brach immer wieder in Tränen aus. «Es tut mir wahnsinnig leid», sagte sie. Ihr sei nicht bewusst gewesen, dass sie das alles ausgelöst hatte.
Brandobjekte zufällig ausgewählt
Die Beschuldigte befindet sich derzeit in einer stationären Massnahme, das Rückfallrisiko wird als hoch eingeschätzt. Vor Gericht sagte sie, sie würde gerne wieder ein normales Leben führen. Die Massnahme helfe aber. Ein Gutachten attestierte ihr eine verminderte Schuldfähigkeit.
Warum sie welche Objekte sie für die Brände ausgesucht hatte, konnte die ortskundige Frau nicht sagen. Das sei Zufall gewesen, meinte sie. Der Prozess wird mit den Plädoyers fortgeführt.