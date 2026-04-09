Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbands geht nach 24 Jahren

Keystone-SDA

Der Aargauer Bauernverband muss einen neuen Geschäftsführer suchen. Ralf Bucher, der aktuelle Stelleninhaber, wechselt per 1. September zum Schweizer Bauernverband.

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(Keystone-SDA) Dort wird er das Departement Produktion, Märkte und Oekologie leiten, wie der Aargauer Bauernverband am Donnerstag mitteilte. Damit werde Bucher auch Mitglied der Geschäftsleitung.

Bucher hat Jahrgang 1978 und ist seit 2002 Geschäftsführer des Aargauer Bauernverbands. Er ist zudem Mitte-Grossrat und wird voraussichtlich im kommenden Jahr das Amt des Grossratspräsidenten übernehmen.

Wer Buchers Nachfolge beim Aargauer Verband antreten wird, ist noch unklar. Man werde zu gegebener Zeit informieren, heisst es in der Medienmitteilung weiter.