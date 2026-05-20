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Geschmacksveränderung im Trinkwasser im Saanenland

Keystone-SDA

Am Dienstag wurde in der Region Saanenmöser, Schönried und Gruben eine geschmackliche Veränderung des Trinkwassers festgestellt. Nach aktuellen Kenntnissen besteht keine gesundheitliche Gefährdung für Mensch und Tier. Dennoch sollte das Trinkwasser vorsorglich abgekocht werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Die Ursache für die Geschmacksveränderung konnte nach Angaben der Gemeinde Saanen vom Mittwoch ausfindig gemacht und behoben werden. Mikrobiologische und chemische Untersuchungen zeigten keine Auffälligkeiten.

Dennoch wird im betroffenen Gebiet vorsorglich eine Netzspülung vorgenommen. Zudem werden zusätzliche Desinfektionsmassnahmen ergriffen.

Die Gemeinde rät, Trinkwasser vorsorglich nicht ungekocht zu konsumieren und für die Zubereitung von Lebensmitteln Wasser abzukochen. Die Leitungen in Privathaushalten sollten gespült werden. Diese Massnahmen gelten laut Gemeinde bis auf Weiteres.

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