Geschwister sollen in Zürich die gleiche Schule besuchen
Der Stadtrat soll prüfen, ob Geschwister in Zukunft der gleichen Schule zugeteilt werden. Das Stadtzüricher Parlament hat mit grosser Mehrheit ein entsprechendes Postulat am Mittwoch an den Stadtrat überwiesen.
(Keystone-SDA) Damit soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als zusätzliches und zwingendes Zuteilungskriterium eingeführt werden. Familien und alleinerziehende Eltern mit mehreren Kindern seien auf eine einfache Schullogistik angewiesen, begründet Emanuel Tschannen FDP.
Das Postulat töne zwar gut, fand Sophie Blaser von der AL. Doch die Kompetenz der Schulzuteilung liege nicht beim stadtzürcher Gemeinderat, sondern bei den Schulkreisen.
Stadtrat Filippo Leutenegger stellte richtig, dass das Postulat in der Zürcher Schulpflege behandelt, schliesslich aber vom Bezirksrat beurteilt werde.
Interessen sind divers und individuell
Die anderen Parteien waren ebenfalls der Meinung, dass der Gemeinderat sehr wohl dem Stadtrat den entsprechenden Prüfauftrag erteilen könne. Die Grünen störten sich am Wort «zwingend» im Postulat. «Ist es wirklich immer von Vorteil, wenn die Geschwister in die gleiche Schule gehen?», fragte Balz Bürgisser Grüne.
Eltern von Zwillingen, seien zum Beispiel häufig für die Aufteilung ihrer Kinder in unterschiedliche Schulhäuser für deren individuelle Entwicklung. Auch Karin Weyermann Die Mitte brachte an, dass die Interessen von Eltern divers und individuell seien. Schliesslich wurde das Postulat mit 102 zu 8 Stimmen an den Stadtrat überwiesen.