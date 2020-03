Dieser Inhalt wurde am 2. März 2020 10:52 publiziert

Der Kanton Tessin hat eine Hotline für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Sie wird von Mitgliedern des Zivilschutzes betreut. (Keystone)

Die Schweiz gehört zu den 20 Ländern, die weltweit gesehen am meisten vom Corona-Virus betroffen sind. Die Landesregierung rät zum Verbot von Händeschütteln. Ein Überblick.





Wie ist die aktuelle Situation in der Schweiz? Infobox Ende

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus stuft der Bundesrat die Situation in der Schweiz als besondere Lage gemäss Epidemiengesetz ein. Dies erlaubt ihm, dass er von den Kantonen Kompetenzen übernehmen und Massnahmen anordnen kann, darunter Veranstaltungsverbote. Die Anwendung dieser Gesetzesbestimmungen ist eine Premiere.

Konkret verbietet er bis mindestens bis am 15. März 2020 Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Ausserdem hat die Landesregierung die Bevölkerung aufgerufen folgende Hygieneregeln zu befolgen:

Händeschütteln und Begrüssungsküsschen vermeiden

Papiertaschentücher in geschlossene Abfalleimer werfen

Notfallstationen nur nach Anmeldung besuchen

Aber der Alltag geht für den Grossteil der Bevölkerung weiter.





Kann man sich in der Schweiz mit dem neuen Coronavirus anstecken? Infobox Ende

Das Risiko, sich in der Schweiz mit dem neuen Coronavirus anzustecken, ist laut Bundesamt für Gesundheitexterner Link derzeit moderat.

In der Schweiz wurden bis 2. März 2020 27 Ansteckungen mit dem neuen Coronavirus bestätigt. Damit gehört die Schweiz zu den 20 Ländern, die global betrachtet am am heftigsten von Covid-19 betroffen sind. Weitere Ansteckungen sind aber möglich, aktuelle Zahlen finden sich jederzeit hierexterner Link.

Um eine Verbreitung möglichst zu verhindern, werden die Erkrankten isoliert. Alle, die zu einer erkrankten Person engen Kontakt hatten, also weniger als 2 Meter Abstand während mehr als 15 Minuten, müssen zwei Wochen in Quarantäne bleiben. Davon betroffen sind in der Schweiz derzeit rund 100 Personen.





Unterstützt die Schweiz Ihre Auslandbürger bei der Rückkehr? Infobox Ende

Es wurden zwar die Rückreise einiger Bürger aus der chinesischen Stadt Wuhan organisiert, aber weitere solcher Aktionen sind derzeit gemäss dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten nicht geplant.

"Glücklicherweise müssen derzeit keine Repatriierungen geplant oder durchgeführt werden", sagte Hans-Peter Lenz, Chef des Krisenmanagementzentrums des EDA.

Sämtliche Vertretungen der Schweiz im Ausland sind für Schweizer Bürgerinnen und Bürger erreichbar.

Die Schweizer Vertretungen und die Helpline des EDAexterner Link haben in den letzten Tagen hunderte von Anfragen besorgter Bürgerinnen und Bürger beantwortet.





Sind Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer speziell betroffen? Infobox Ende

Schweizer Staatsangehörige im Ausland können gemäss dem Auslandschweizergesetz kein Anrecht auf eine organisierte Ausreise aus einem Krisengebiet geltend machen. Das EDA leiste Schweizer Staatsangehörigen im Ausland in Krisensituationen Beistand im Rahmen des Möglichen, unterstrich Hans-Peter Lenz.

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO) hat die auf 14. März vorgesehene Tagung des Auslandschweizerrats in Bern kurzfristig abgesagt. "Das Aussendepartement EDA hat uns deutlich gemacht, dass der aktuelle Trend zur Absage von Veranstaltungen geht. Es hat uns auf die internationale Komponente des Auslandschweizerrates und das relativ hohe Durchschnittsalter der Delegierten aufmerksam gemacht", begründet die Geschäftsleitung der ASO diese Massnahme. Dies stelle zwei Risikofaktoren dar, und schliesslich bestehe auch das Risiko einer Quarantäne.

Hier ein Bericht zur Lage der Auslandschweizerinnen und Schweizer in Italien.





Was muss man bei Reisen und Aufenthalten in die Schweiz beachten? Infobox Ende

Die Weltgesundheitsorganisation externer Linkhat bisher keine Reisebeschränkungen ausgesprochen.

Es empfiehlt sich, bei Anreise für Veranstaltungen zu prüfen, ob diese noch stattfindet, da Grossveranstaltungen verboten worden sind und Kantone und Städte auch kleinere Veranstaltungen verbieten können.

Hier externer Linkfinden Sie eine Übersicht der abgesagten Veranstaltungen.

ür Schulen, Kindertagesstätten, Heime und andere Ausbildungs- oder Betreuungsinstitutionen sind zurzeit keine besonderen Massnahmen vorgesehen. Der Bundesrat hat vorerst die Schliessung der Grenzen ausgeschlossen.

Swiss Airlines hat die Anzahl an Flügen in Gebieten mit besonderer Ansteckungsgefahr reduziert.





Welche Auswirkungen hat die Ausbreitung der Krankheit auf die Schweizer Wirtschaft? Infobox Ende

Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO sorgt sich mittelfristig um die Kapitalmärkte und um die Unterbrechung der Lieferketten für die Schweizer Industrie und in der Schweiz angesiedelter internationaler Konzerne.

Kurzfristig erwartet es noch keine wirtschaftlichen Schäden, sprach sogar von einer gewissen Ankurbelung der Wirtschaft durch Hamsterkäufe.

Laut SECO dürfen Unternehmen derzeit Anträge auf Kurzarbeit stellen. Ausserdem stehe den Unternehmen ein Betriebs-Handbuch für Pandemien zur Verfügung.

Für finanzielle Schäden wegen des Verbots von Grossveranstaltungen muss der Bund nicht haften, es gilt das Prinzip der höheren Gewalt.

Quellen: Bundesamt für Gesundheit, externer LinkEidgenössisches Departement für

auswärtige Angelegenheiten EDAexterner Link





