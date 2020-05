(swissinfo.ch)

Wir bei SWI swissinfo.ch berichten 365 Tage im Jahr in zehn Sprachen über die Schweiz. Dazu gehört auch, dass wir im ständigen Kontakt mit Nutzerinnen und Nutzern aus aller Welt sind. In dieser neuen Serie geben wir Ihnen einen regelmässigen Überblick über die internationalen Reaktionen und Debatten.



Je einschneidender die Massnahmen wegen der Pandemie wurden, umso mehr stieg das Bedürfnis, sich zu informieren und sich darüber auszutauschen. Und je mehr Menschen zuhause bleiben, umso mehr kommunizieren sie online. Das spürten auch wir bei SWI swissinfo.ch deutlicher als je zuvor.

Abgesehen davon, dass in allen zehn Sprachen die stets aktualisierten Haupt-Beiträge am meisten Seitenbesuche erhielten und ständig laufende Debatten auslösten, gab es viele Artikel auf swissinfo.ch und Posts auf den gut dreissig Kanälen auf den sozialen Medien, die viel gelesen, ausgiebig diskutiert und aktiv geteilt wurden.

Hier eine Übersicht der Themen zu denen die Nutzerinnen und Nutzer von SWI uns am meisten etwas zu sagen hatten.

Wenn alle Schulen schliessen, dann ist das in jedem Land ein sehr einschneidender Moment. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass die Beiträge zur Schliessung aller Schweizer Schulen viele Reaktionen auslösten.

In der arabischsprachigen Community waren sich besonders viele Nutzerinnen und Nutzer einig, dass zuerst die Grenzen hätten geschlossen werden sollen.



AR FB-Post Facebook-Post in Arabisch zur Schliessung der Schulen in der Schweiz

Ein Berner Gin-Brenner produziert Desinfektionsmittel statt Alkohol.



Die Reaktion einer Nutzerin auf Instagram: "So awesome!! I’m sharing with all my friends back home in America. Maybe our dysfunctional government in the US can learn something 🤞"

3. War St. Moritz das «Ischgl der Schweiz»?

Dank unseren Kollegen von TVS tvsvizzera.itexterner Link sind wir stets ganz nahe an den Debatten des Schweizer Coronavirus-Brennpunkts im Tessin.

Mit grossem Abstand am meisten gelesen und diskutiert wurde ein Artikelexterner Link, der die Krankheitsfälle von italienischen Touristinnen und Touristen in St. Moritz rekonstruierte.

Die kontroverse Debatte auf der Webseite und in den sozialen Medien drehte sich vor allem darum, ob die Mailänderinnen und Mailänder in St. Moritz zu unbedarft waren oder die Bündner Ärzte und Behörden zu lasch arbeiteten.

TVS FB-Post Facebook-Post in italienisch zum Coronavirus in St.Moritz

Neben Lob und Dank für die Solidarität der Schweiz tauchten in den Diskussionen zu diesem Artikel unter anderem folgende zwei Fragen auf:

Wozu brauchen wir eine EU, wenn sich auch die Schweiz solidarisch zeigen kann? Wer übernimmt die Kosten?



Letztere Frage wird übrigens im Artikel beantwortet: Frankreich.

FR FB-Post Facebook-Post in Französisch dazu, dass die Schweiz von Frankreich Coronavirus-Patienten übernimmt

5. Grosse Wort-Symbolik der Bundespräsidentin

Mit diesem universalen Zitat berührte die Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga viele Menschen über alle zehn Sprachen hinweg.

ED FB-Post Facebook-Post in Englisch mit einem Zitat von Bundesrätin Sommaruga

Besonders überraschend ist, dass ihre gesamte Ansprache in Japanisch am meisten Leserinnen und Leser fand.

JP FB-Post Facebook-Post in Japanisch zur Ansprache von Bundesrätin Sommaruga

Mit dem Matterhorn als Projektionsfläche landete Zermatt einen grossen Coup. Jede «Solidaritäts-Flagge» ging in dessen Land und teils weit darüber hinaus viral.

Bei uns geschah dies vor allem bei der «Tricolore» und bei der japanischen Flagge.

JP Tweet Matterhorn Tweet in Japanisch zeigt das Matterhorn, das mit dem Japanischen Wappen beleuchtet ist スイスのマッターホルンに日本国旗が映し出されました。 #新型コロナウイルス #連帯https://t.co/Lp0kcNcS3E — swissinfo.ch (@swissinfo_jp) April 15, 2020

Umgekehrt wurde jedoch auch der kritische Beitragexterner Link zu den Hintergründen und den Immissionen der Aktion dankbar aufgenommen und diskutiert.

7. Menschenleere Schweiz

Diese ungewohnten Bilder brauchten auch beim Teilen auf den sozialen Medien nicht viele Worte.

CN Insta-Post Instagram-Post in Chinesisch mit Bildern zu menschenleeren Strassen und Plätzen in Schweizer Städten Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 瑞士资讯中文网 SWI swissinfo.ch (@swissinfo.ch_cn) am Mär 25, 2020 um 2:18 PDT

Unsere russischsprachige Redaktion hat mit dem Teilen der Übersicht, welche Dinge gemäss Bund jeder Schweizer Haushalt besitzen sollte, auf Facebook für Aufhorchen und einige Lacher gesorgt.

Jemand kommentierte, dass es nun logisch sei, weshalb in den Läden das WC-Papier fehle.



RU FB-Post Facebook-Post in Russisch mit einer Grafik, was Schweizer alles (theoretisch) als Notvorrat vorhanden haben sollten

Bis vor kurzem waren solche Bilder an innereuropäischen Grenzen undenkbar. Kein Wunder verblüffen die Bilder von einem Paar, das sich über einen Grenzzaun zur Schweiz küsst, auch unsere Nutzerinnen und Nutzer in vielen Weltregionen.

So wünschten beispielsweise besonders portugiesischsprachige Nutzerinnen und Nutzer den Liebenden Geduld.

Die Frage, ob wir hier in der Schweiz Masken tragen sollen, begleitet uns nun schon mehrere Wochen.

Weil hierzu Bevölkerung, Fachleute und Bundesrat bis heute uneinig sind, fragten wir die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, wie es bei ihnen gehandhabt wird. Die Antworten dazu finden Sie hier:

Umgang mit dem Virus rund um den Globus Schutzmasken ja oder nein? "Muss die Bevölkerung in Ihrer Wahlheimat Schutzmasken tragen? Hält sie sich daran?" Wir haben bei der Auslandschweizer-Community nachgefragt. Von Melanie Eichenberger Weitere Sprache: 1 Weitere Sprache: 1 Sprachen: 1 Chinesisch (zh) 口罩到底该不该戴?

Gegen all die Inhalte mit Bezug zum Coronavirus konnte sich nur ein Klischee-Thema erster Güte durchsetzen: Die Schweiz wurde «Käse-Weltmeisterin»!

Mit rund viertausend Interaktionen war dies in den vergangenen drei Monaten der englischsprachige Facebook-Post mit den meisten Interaktionen.

Dank dem falschen Teaser-Bild konnten sich viele als Fachleute profilieren 😉 👍. Wir danken für die Hinweise.

ED FB-Post käse Facebook-Post in Englisch dazu, dass die Schweiz Käse-Weltmeisterin wurde

Sie sehen: Die Kommentare und Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern beeinflussen unsere Berichterstattung. Haben Sie Fragen zu SWI oder Input für unsere Berichterstattung? Schreiben Sie hier in die Kommentare oder melden Sie sich direkt bei mir per E-Mailexterner Link.



