Dieser Inhalt wurde am 18. Mai 2018 08:27 publiziert 18. Mai 2018 - 08:27

2013 hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga einen runden Tisch eingesetzt, um eine umfassende Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen in der Schweiz vor 1981 in die Wege zu leiten. Diese Arbeit ist nun abgeschlossen und wurde offiziell gewürdigt.



Offizielle Würdigung des «runden Tisches» Video: Offizielle Würdigung des 'runden Tisches'

In Deutschland gibt es erst seit 2016 eine Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindsmissbrauch in Institutionen und Familien. Die eingesetzte Kommission orientiert sich für ihre Arbeit am Schweizer Modell der Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen.



Deutschland Video: Deutsche Aufarbeitungs-Kommission orientiert sich an der Schweiz

swissinfo.ch und SRF (Tagesschau vom 17.5.2018)

Links

Neuer Inhalt Horizontal Line