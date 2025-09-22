Gespräche zwischen Bundesrat und Pharma-Industrie stocken
Gespräche zwischen dem Bundesrat und der Pharma-Industrie haben am Montagabend zu keiner klaren Lösung angesichts der US-Zollpolitik geführt. Wirtschaftsminister Guy Parmelin sprach von einem "konstruktiven" Austausch, ohne jedoch konkrete Hinweise zu geben.
(Keystone-SDA) «Wir haben vereinbart, die Diskussion rasch fortzusetzen und die Vorgehensweise zu wiederholen», sagte der Waadtländer in Bern nach einem Rundtischgespräch mit Vertretern der Pharmaindustrie, der Kantone und des Bundesrats.
Trotz des «positiven» Austauschs verhehlte der Minister nicht die Schwierigkeiten, mit denen der Sektor konfrontiert ist. US-Präsident Donald Trump hat bis Ende September Zeit für eine Senkung der Preise von importierten Schweizer Medikamente gegeben, sonst droht der bislang von Zöllen befreiten Pharmaindustrie eine massive Besteuerung.
Auf die Frage nach einer möglichen Erhöhung der Medikamentenpreise in der Schweiz antwortete Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider, dass dies nicht die Frage sei, sondern vielmehr, wie man im Rahmen des Gesetzes handeln solle.