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Gesundheitszentrum in Laufen BL behält 24/7-Notfall

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag eine Kürzung der Öffnungszeiten des Notfalls im Gesundheitszentrum Laufen BL verhindert. Er nahm einen Antrag der SVP, der den 24-Stunden-Notfall-Walk-In bis 2029 sicherstellen soll.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Aus Sicht der Regierung wird der Notfall-Walk-In im Gesundheitszentrum Laufen nachts zu wenig genutzt. Deshalb wollte sie die Öffnungszeiten von heute 24/7 auf 8 bis 22 Uhr kürzen. Für die Kosten beantragte sie bis Ende 2029 rund 2,1 Millionen Franken. Somit sollen 593’000 Franken eingespart werden.

Die vorberatende Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission hatte sich in ihrer Beratungen mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung gegen einen Antrag ausgesprochen, der die Fortführung des Notfalls rund um die Uhr forderte. In einer zweiten Abstimmung hatte sie gar die Öffnungszeiten in der Vorlage mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf 8 bis 20 Uhr weiter gekürzt. Dafür seien denn auch nur 1,4 Millionen Franken nötig.

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