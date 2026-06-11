Gesundheitszentrum in Laufen BL behält 24/7-Notfall

Keystone-SDA

Der Baselbieter Landrat hat am Donnerstag eine Kürzung der Öffnungszeiten des Notfalls im Gesundheitszentrum Laufen BL verhindert. Er nahm einen Antrag der SVP, der den 24-Stunden-Notfall-Walk-In bis 2029 sicherstellen soll.

1 Minute

(Keystone-SDA) Aus Sicht der Regierung wird der Notfall-Walk-In im Gesundheitszentrum Laufen nachts zu wenig genutzt. Deshalb wollte sie die Öffnungszeiten von heute 24/7 auf 8 bis 22 Uhr kürzen. Für die Kosten beantragte sie bis Ende 2029 rund 2,1 Millionen Franken. Somit sollen 593’000 Franken eingespart werden.

Die vorberatende Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission hatte sich in ihrer Beratungen mit 7 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung gegen einen Antrag ausgesprochen, der die Fortführung des Notfalls rund um die Uhr forderte. In einer zweiten Abstimmung hatte sie gar die Öffnungszeiten in der Vorlage mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen auf 8 bis 20 Uhr weiter gekürzt. Dafür seien denn auch nur 1,4 Millionen Franken nötig.