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Gewässerverschmutzung führt zu Fischsterben im Galmizkanal

Keystone-SDA

Eine bislang ungeklärte Verschmutzung im Galmizkanal im freiburgischen Seebezirk hat zum Tod von mehreren hundert Fischen geführt. Eine entnommene Wasserprobe wird derzeit analysiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung über die toten Fische ging am Mittwoch gegen 20 Uhr bei der Kantonspolizei Freiburg ein, wie diese am Donnerstag mitteilte. Vor Ort hätten eine Polizeipatrouille, ein Wildhüter sowie das Amt für Umwelt eine Beeinträchtigung des Ökosystems festgestellt.

Die Feuerwehr des Bataillons See-Lac verdünnte das verschmutzte Wasser laut dem Communiqué mit Frischwasser. Damit wollte sie die Auswirkungen auf den Fischbestand minimieren. Weitere sichtbare Verschmutzungsspuren wurden nicht festgestellt.

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