Gewerkschaft einigt sich mit AAS am Flughafen Zürich auf Sozialplan

Keystone-SDA

Die Gewerkschaft VPOD und der Bodendienstleister Airline Assistance Switzerland (AAS) am Flughafen Zürich haben sich auf einen Sozialplan geeinigt. Auslöser war der Entscheid von AAS, seinen Betrieb in Zürich zu schliessen und das gesamte Personal zu entlassen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weil sich die AAS geweigert habe, einen Sozialplan auszuarbeiten, seien die Mitarbeitenden gemeinsam mit dem VPOD Luftverkehr in den Streik getreten, hiess es in einer Mitteilung der Gewerkschaft vom Mittwoch. Dieser sei erfolgreich gewesen. Die Mitarbeitenden erhalten nun gemäss der Gewerkschaft einen Sozialplan. Dabei seien fast alle Forderungen des VPOD Luftverkehr erfüllt worden.

Der ausgehandelte Sozialplan sehe für die unterschiedlichen Chancen und Möglichkeiten der Mitarbeitenden abgestimmte Massnahmen vor, schreibt AAS in einer Mitteilung. Im Fokus liege die möglichst nahtlose Weiterbeschäftigung der Angestellten bei anderen Ground-Handling-Firmen. Den meisten der rund 210 Mitarbeitenden werde der Wechsel gelingen, sofern sie ihn innerhalb der Reisezeit bis Ende Oktober vollziehen.

