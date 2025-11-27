Gewerkschaftsbund warnt vor «Bewilligung light» für Uber & Co

Der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern hat die Rückweisung des Taxigesetzes durch den Grossen Rat kritisiert. Der Entscheid lasse sozial- und arbeitsrechtliche Standards ausser Acht.

(Keystone-SDA) Der Rückweisungsantrag fordere für Fahrdienste wie Uber bloss eine Bewilligung «light» zulasten der Arbeitnehmenden, kritisierte der Gewerkschaftsbund am Donnerstag. Denn auf eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung werde bewusst verzichtet. Das sei nicht nachvollziehbar.

Anbieter wie Uber und Bolt seien für die Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen und die Umgehung von Arbeitgeberpflichten gerichtlich bekannt und verurteilt. Es sei paradox, im massgeblichen Gesetz bewusst auf Instrumente zur Regulierung dieser Geschäftspraktiken zu verzichten.

Die Kommission wird nun die zweite Lesung des Gesetzes vorbereiten. Aus Sicht des Gewerkschaftsbundes muss eine Lösung gefunden werden, die für die Beschäftigten tragbar sei und rechtswidrige Geschäftsmodelle wirksam eindämme.