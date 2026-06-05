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Givaudan übernimmt Mehrheit an spanischem Duftunternehmen

Keystone-SDA

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Givaudan am Freitag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Mit der Übernahme will Givaudan seine Position im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten stärken. Auf Pro-forma-Basis hätte Eurofragance den Angaben zufolge im Jahr 2025 rund 185 Millionen Franken zum Umsatz von Givaudan beigetragen.

Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona sei auf Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte spezialisiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, heisst es weiter. Eurofragance ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen.

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