Glück für Junglenkerin mit zwei Beifahrerinnen in Zetzwil AG

Keystone-SDA

Eine 18-jährige Junglenkerin ist am Freitagabend mit dem Auto in einer Böschung gelandet. Laut Polizei dürfte sie zu schnell unterwegs gewesen sein. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Die 17- und 18-jährigen Beifahrerinnen blieben unverletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die 18-Jährige fuhr mit dem Fahrzeug auf der Wandfluhstrasse von Zetzwil kommend in Richtung Leutwil, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Im Fahrzeug befanden sich noch zwei Beifahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren. In der Folge geriet die 18-Jährige mit ihrem VW neben die Fahrbahn in eine Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam schlussendlich auf der Seite liegend zum Stillstand, wie es weiter hiess.

Die Fahrerin erlitt laut Mitteilung leichte Prellungen und Schürfungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Die beiden Beifahrerinnen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren tausend Franken.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die Automobilistin zu schnell unterwegs gewesen sein. Der Führerausweis wurde der Unfallverursacherin zuhanden des Strassenverkehrsamtes entzogen.

