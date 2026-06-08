Glückspilz bekommt während 30 Jahren 22’222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Ein Glückspilz aus Frankreich hat bei der Eurodreams-Ziehung vom Montag den Hauptgewinn abgeräumt. Der Spieler oder die Spielerin bekommt während 30 Jahren monatlich 22'222 Franken ausbezahlt. Die Gewinnzahlen lauteten 2, 4, 9, 22, 28 und 34, die Traumzahl war die 4.

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(Keystone-SDA) Wie Swisslos weiter mitteilte, wird Eurodreams in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html