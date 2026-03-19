Glückspilz gewinnt fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat

Keystone-SDA

Ein Glückspilz aus Portugal erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag monatlich 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs richtigen Zahlen 5, 8, 15, 28, 33 und 34 getippt. Nur die Traumzahl 3 fehlte.

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(Keystone-SDA) Den Hauptgewinn holte deshalb niemand, wie Swisslos mitteilte. Das Glücksspiel wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird es von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html