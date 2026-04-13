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Glückspilz in Spanien gewinnt 2222 Franken pro Monat für fünf Jahre

Keystone-SDA

Ein Glückspilz in Spanien bekommt nach der Eurodreams-Ziehung vom Montag fünf Jahre lang 2222 Franken pro Monat. Sie oder er hat die sechs richtigen Zahlen 3, 17, 19, 28, 33 und 40 getippt. Nur die Traumzahl 5 fehlte. Den Hauptgewinn holte laut Swisslos also niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22’222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

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